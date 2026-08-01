UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marminiac

Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Marminiac Marminiac

mercredi 19 août 2026 · Marminiac

Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Marminiac Marminiac

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
21:30:00
Ville
46250 Marminiac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Marminiac

Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Marminiac

Marminiac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 21:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Dans le cadre des 42èmes Rencontres Cinéma de Gindou, l'association Gindou Cinéma vous propose la projection d'un film en plein air.

Dans le cadre des 42èmes Rencontres Cinéma de Gindou, l'association Gindou Cinéma vous propose la projection d'un film en plein air.

  .

Marminiac 46250 Lot Occitanie   accueil@gindoucinema.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 42nd Gindou Film Festival, the Gindou Cinéma association invites you to an outdoor film screening.

L’événement Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Marminiac Marminiac a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Gourdon

À voir aussi à Marminiac (Lot)