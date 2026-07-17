Reconstitution d’ateliers d’artistes, Hameau de Boissierette, Marminiac

Informations pratiques

Reconstitution d’ateliers d’artistes 19 et 20 septembre Hameau de Boissierette Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00

Reconstitution d’ateliers d’artistes

L’atelier d’été de Louttre.B

Dès les beaux jours, Louttre.B investissait cet espace pour en faire son atelier d’été. Celui-ci est aujourd’hui reconstitué avec son foisonnement de tableaux, sa table de travail, ses pinceaux et ses boîtes de couleurs.

L’atelier de gravure de Louttre.B

Louttre.B se consacrait également à la gravure en taille-douce. L’atmosphère de son atelier est restée intacte, avec ses gouges, ses pots d’encre et ses feuilles d’essai.

L’atelier de Laure Latapie-Bissière

Fille, épouse et mère d’artistes, Laure Latapie-Bissière créait des tentures à partir de morceaux de jean découpés. Son atelier est reconstitué autour de sa machine à coudre, d’une multitude d’étoffes et de plusieurs créations emblématiques.

Hameau de Boissierette 209 chemin de Boissierette, 46250 Marminiac Marminiac 46250 Lot Occitanie 06 30 56 99 23 Le hameau de Boissierette est le lieu de vie et de création d’une famille d’artistes qui s’y succèdent depuis le début du XXème siècle : Roger Bissière (1886-1964), Louttre.B (1926-2012), Laure Latapie-Bissière (1929-2020), Martin Bissière (1962-) Parkings indiqués à l’arrivée sur le site

RECONSTITUTION D’ATELIERS D’ARTISTES

©isabellebissiere