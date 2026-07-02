Rencontres écopoétiques de Marminiac Marminiac
vendredi 28 août 2026 · Marminiac
Informations pratiques
Marminiac
Rencontres écopoétiques de Marminiac
Dans le village Marminiac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
3 jours de conférences, tables rondes rencontres avec des auteurs.ices et des maisons d'éditions, des lectures et performances.
3 jours autour des récits
3 jours de conférences, tables rondes rencontres avec des auteurs.ices et des maisons d'éditions, des lectures et performances.
3 jours autour des récits. Des récits qui nous aide à penser nos co-existences.
Nous aurons le plaisir d'y accueillir Isabelle Cambourakis, Juliette Rousseau, Myriam Bahaffou, Emma Bigé, Romy Alizée, Léa Rivière, Thi Colas et Lucia Sylvain Bonfanti…
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Dans le village Marminiac 46250 Lot Occitanie rencontresecopoetiques@gmail.com
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English :
3 days of lectures, roundtable discussions, meetings with authors and publishers, readings, and performances.%A0%A0
3 days dedicated to storytelling
L’événement Rencontres écopoétiques de Marminiac Marminiac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Gourdon
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