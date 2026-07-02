Informations pratiques

Marminiac

Rencontres écopoétiques de Marminiac

Dans le village Marminiac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

3 jours de conférences, tables rondes rencontres avec des auteurs.ices et des maisons d'éditions, des lectures et performances.

3 jours autour des récits

3 jours de conférences, tables rondes rencontres avec des auteurs.ices et des maisons d'éditions, des lectures et performances.

3 jours autour des récits. Des récits qui nous aide à penser nos co-existences.

Nous aurons le plaisir d'y accueillir Isabelle Cambourakis, Juliette Rousseau, Myriam Bahaffou, Emma Bigé, Romy Alizée, Léa Rivière, Thi Colas et Lucia Sylvain Bonfanti…

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Dans le village Marminiac 46250 Lot Occitanie rencontresecopoetiques@gmail.com

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English :

3 days of lectures, roundtable discussions, meetings with authors and publishers, readings, and performances.%A0%A0

3 days dedicated to storytelling

L’événement Rencontres écopoétiques de Marminiac Marminiac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Gourdon