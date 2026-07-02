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Rencontres écopoétiques de Marminiac Marminiac

vendredi 28 août 2026 · Marminiac

Rencontres écopoétiques de Marminiac Marminiac

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Dans le village
Ville
46250 Marminiac
Département
Lot
Tarif
Participation libre

Marminiac

Rencontres écopoétiques de Marminiac

Dans le village Marminiac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-28

3 jours de conférences, tables rondes rencontres avec des auteurs.ices et des maisons d'éditions, des lectures et performances.  

3 jours autour des récits

3 jours de conférences, tables rondes rencontres avec des auteurs.ices et des maisons d'éditions, des lectures et performances.  

3 jours autour des récits. Des récits qui nous aide à penser nos co-existences.  

Nous aurons le plaisir d'y accueillir Isabelle Cambourakis, Juliette Rousseau, Myriam Bahaffou, Emma Bigé, Romy Alizée, Léa Rivière, Thi Colas et Lucia Sylvain Bonfanti…

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Dans le village Marminiac 46250 Lot Occitanie   rencontresecopoetiques@gmail.com

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English :

3 days of lectures, roundtable discussions, meetings with authors and publishers, readings, and performances.%A0%A0

3 days dedicated to storytelling

L’événement Rencontres écopoétiques de Marminiac Marminiac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Gourdon

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