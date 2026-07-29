Informations pratiques

Marminiac

Atelier du silence à Marminiac

1244 Route des Combes Marminiac Lot

Tarif : 130 – 130 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-07

Cet atelier proposé par l'association les Chemins de la paix à l'Orangerie et animé par Jean-Paul Dessy vous invite à une retraite en musique, en silence, en présence sur le spas de Saint-François d'Assise.

Cet atelier proposé par l'association les Chemins de la paix à l'Orangerie et animé par Jean-Paul Dessy vous invite à une retraite en musique, en silence, en présence sur le spas de Saint-François d'Assise.

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1244 Route des Combes Marminiac 46250 Lot Occitanie

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English :

This workshop, offered by the association Les Chemins de la Paix at theOrangerie and led by Jean-Paul Dessy invites you to a retreat filled with music, silence, and mindfulness at the Saint-François d’Assise spa.

L’événement Atelier du silence à Marminiac Marminiac a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Gourdon