Atelier du silence à Marminiac Marminiac
jeudi 6 août 2026 · Marminiac
Informations pratiques
Marminiac
Atelier du silence à Marminiac
1244 Route des Combes Marminiac Lot
Tarif : 130 – 130 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06 20:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-07
Cet atelier proposé par l'association les Chemins de la paix à l'Orangerie et animé par Jean-Paul Dessy vous invite à une retraite en musique, en silence, en présence sur le spas de Saint-François d'Assise.
Cet atelier proposé par l'association les Chemins de la paix à l'Orangerie et animé par Jean-Paul Dessy vous invite à une retraite en musique, en silence, en présence sur le spas de Saint-François d'Assise.
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1244 Route des Combes Marminiac 46250 Lot Occitanie
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English :
This workshop, offered by the association Les Chemins de la Paix at theOrangerie and led by Jean-Paul Dessy invites you to a retreat filled with music, silence, and mindfulness at the Saint-François d’Assise spa.
L’événement Atelier du silence à Marminiac Marminiac a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Gourdon
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