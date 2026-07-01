Concert Jazz’n’Blues avec Judy Blair et Erich Pralat à Marminiac Chemins de la Paix à l’Orangerie Marminiac

mercredi 29 juillet 2026 · Chemins de la Paix à l'Orangerie · Marminiac

Informations pratiques

Marminiac

Concert Jazz’n’Blues avec Judy Blair et Erich Pralat à Marminiac

Chemins de la Paix à l’Orangerie 1244 Route des Combes Marminiac Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Laissez-vous porter par la voix envoûtante de Judy Blair et la complicité musicale d'Erich Pralat pour une soirée en plein air aux couleurs du jazz et du blues.

Laissez-vous porter par la voix envoûtante de Judy Blair et la complicité musicale d'Erich Pralat pour une soirée en plein air aux couleurs du jazz et du blues.

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Chemins de la Paix à l’Orangerie 1244 Route des Combes Marminiac 46250 Lot Occitanie +33 6 88 01 62 68 contact@cheminsdelapaix.com

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English :

Let yourself be carried away by Judy Blair’s captivating voice and Erich Pralat’s musical chemistry for an outdoor evening filled with jazz and blues.

L’événement Concert Jazz’n’Blues avec Judy Blair et Erich Pralat à Marminiac Marminiac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Gourdon