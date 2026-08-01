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Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Saint-Caprais Saint-Caprais

jeudi 20 août 2026 · Saint-Caprais

Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Saint-Caprais Saint-Caprais

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
21:30:00
Ville
46250 Saint-Caprais
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Saint-Caprais

Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Saint-Caprais

Saint-Caprais Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Dans le cadre des 42èmes Rencontres Cinéma de Gindou, l'association Gindou Cinéma vous propose la projection d'un film en plein air.

Dans le cadre des 42èmes Rencontres Cinéma de Gindou, l'association Gindou Cinéma vous propose la projection d'un film en plein air.

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Saint-Caprais 46250 Lot Occitanie   accueil@gindoucinema.org

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English :

As part of the 42nd Gindou Film Festival, the Gindou Cinéma association invites you to an outdoor film screening.

L’événement Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Saint-Caprais Saint-Caprais a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Gourdon

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