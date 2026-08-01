Informations pratiques

Saint-Caprais

Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Saint-Caprais

Saint-Caprais Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Dans le cadre des 42èmes Rencontres Cinéma de Gindou, l'association Gindou Cinéma vous propose la projection d'un film en plein air.

Dans le cadre des 42èmes Rencontres Cinéma de Gindou, l'association Gindou Cinéma vous propose la projection d'un film en plein air.

.

Saint-Caprais 46250 Lot Occitanie accueil@gindoucinema.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 42nd Gindou Film Festival, the Gindou Cinéma association invites you to an outdoor film screening.

L’événement Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Saint-Caprais Saint-Caprais a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Gourdon