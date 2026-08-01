Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Saint-Caprais Saint-Caprais
jeudi 20 août 2026 · Saint-Caprais
Informations pratiques
Saint-Caprais
Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Saint-Caprais
Saint-Caprais Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Dans le cadre des 42èmes Rencontres Cinéma de Gindou, l'association Gindou Cinéma vous propose la projection d'un film en plein air.
Dans le cadre des 42èmes Rencontres Cinéma de Gindou, l'association Gindou Cinéma vous propose la projection d'un film en plein air.
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Saint-Caprais 46250 Lot Occitanie accueil@gindoucinema.org
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English :
As part of the 42nd Gindou Film Festival, the Gindou Cinéma association invites you to an outdoor film screening.
L’événement Cinéma itinérant des Rencontres Cinéma de Gindou à Saint-Caprais Saint-Caprais a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Gourdon
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