Cinéma itinérant Salle des fêtes La Fermeté

Informations pratiques

La Fermeté

Cinéma itinérant

Salle des fêtes 20 Route d’Imphy La Fermeté Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 18:00:00

fin : 2026-10-30 20:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Le Cinéma Itinérant est une des nombreuses propositions cinématographiques sur le département de la Nièvre organisées par l’association Sceni Qua Non

Aujourd’hui rendez-vous à La Fermeté avec une séance à 18h00

18h00 La Famille Adams 1h 39

De Conrad Vernon, Greg Tiernan

Avec Kev Adams, Oscar Isaac, Mélanie Bernier

La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée dans leur demeure, juchée en haut d’une colline brumeuse du New Jersey, se prépare à recevoir des membres éloignés encore plus étranges qu’eux à l’occasion de la Mazurka de Pugsley. Une cérémonie aux allures de rite de passage qui doit se dérouler devant la famille au complet et où le jeune garçon doit prouver qu’il est prêt à devenir un véritable mâle Addams. .

Salle des fêtes 20 Route d’Imphy La Fermeté 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 46 46 contact@sceniquanon.com

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English : Cinéma itinérant

L’événement Cinéma itinérant La Fermeté a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Sud Nivernais