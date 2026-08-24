Cinéma itinérant Salle des fêtes La Fermeté
vendredi 30 octobre 2026 · Salle des fêtes · La Fermeté
Informations pratiques
La Fermeté
Cinéma itinérant
Salle des fêtes 20 Route d’Imphy La Fermeté Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 18:00:00
fin : 2026-10-30 20:00:00
Date(s) :
2026-10-30
Le Cinéma Itinérant est une des nombreuses propositions cinématographiques sur le département de la Nièvre organisées par l’association Sceni Qua Non
Aujourd’hui rendez-vous à La Fermeté avec une séance à 18h00
18h00 La Famille Adams 1h 39
De Conrad Vernon, Greg Tiernan
Avec Kev Adams, Oscar Isaac, Mélanie Bernier
La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée dans leur demeure, juchée en haut d’une colline brumeuse du New Jersey, se prépare à recevoir des membres éloignés encore plus étranges qu’eux à l’occasion de la Mazurka de Pugsley. Une cérémonie aux allures de rite de passage qui doit se dérouler devant la famille au complet et où le jeune garçon doit prouver qu’il est prêt à devenir un véritable mâle Addams. .
Salle des fêtes 20 Route d’Imphy La Fermeté 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 46 46 contact@sceniquanon.com
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English : Cinéma itinérant
L’événement Cinéma itinérant La Fermeté a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Sud Nivernais
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