Informations pratiques

Montpellier

CINÉMA JEUNESSE LE MONDE DE NARNIA LE LION, LA SORCIÈRE BLANCHE ET L’ARMOIRE MAGIQUE

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-29

fin : 2026-12-29

Date(s) :

2026-12-29

Projection cinéma pour les enfants !

Alors qu’ils jouent à cache-cache dans la maison d’un vieux professeur, quatre enfants, Peter, Susan, Edmund et Lucy, s’aventurent dans une armoire dont ils sont loin d’imaginer qu’elle va les entraîner dans un monde enchanté, Narnia. Ce nouveau monde, peuplé d’animaux parlants et de créatures fantastiques est plongé dans un éternel hiver par les sombres pouvoirs de la maléfique Sorcière Blanche. Avec l’aide du majestueux lion Aslan, les enfants vont se lancer dans une extraordinaire aventure afin de rompre la malédiction et de rendre à Narnia sa splendeur. Conte de fées dépaysant…

→ À partir de 10 ans | Entrée gratuite | Durée du film 140 minutes

Sans inscription, billetterie gratuite ouverte 2h avant le début du film. .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

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English : CINÉMA JEUNESSE LE MONDE DE NARNIA LE LION, LA SORCIÈRE BLANCHE ET L’ARMOIRE MAGIQUE

Movie screenings for kids!

L’événement CINÉMA JEUNESSE LE MONDE DE NARNIA LE LION, LA SORCIÈRE BLANCHE ET L’ARMOIRE MAGIQUE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES