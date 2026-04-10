Saint-Affrique

Cinéma Jumpers

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-18 2026-04-20 2026-04-21

Mabel, une adolescente passionnée par les animaux, saute (littéralement !) sur l’occasion d’essayer une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux d’une manière totalement inédite…

…En se glissant dans la peau d’une adorable femelle castor.

Conçu par des scientifiques visionnaires, ce dispositif permet de transférer la conscience humaine dans le corps de robots-animaux plus vrais que nature. Mabel se lance alors dans une aventure unique et riche en découvertes au cœur du règne animal.

4 mars 2026 en salle | 1h 45min | Animation, Aventure, Comédie

De Daniel Chong

| Par Jesse Andrews, Daniel Chong

Avec Mallory Wanecque, Piper Curda, Artus

Titre original Hoppers .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

Mabel, a teenager with a passion for animals, jumps (literally!) at the chance to try out a revolutionary new technology that allows her to communicate with them in a totally new way?

L’événement Cinéma Jumpers Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-04-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)