Foire de Mai Saint-Affrique
Foire de Mai Saint-Affrique dimanche 2 mai 2027.
Saint-Affrique
Foire de Mai
Boulevard de Verdun, Charles de Gaulle, République et Emile Borel Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-05-02
fin : 2027-05-02
Date(s) :
2027-05-02
La traditionnelle foire annuelle se déroulera cette année le dimanche 2 mai. Ainsi, les Saint-Affricains pourront visiter la foire qui s’étendra du Boulevard de Verdun jusqu’aux environs du rond-point de la Gare.
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Boulevard de Verdun, Charles de Gaulle, République et Emile Borel Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
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English : May fair
The traditional annual fair will take place this year on Sunday, May 2. Saint-Affricains will be able to visit the fair, which will stretch from Boulevard de Verdun to around the Gare traffic circle.
L’événement Foire de Mai Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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