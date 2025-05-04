Saint-Affrique

Foire de Mai

Boulevard de Verdun, Charles de Gaulle, République et Emile Borel Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-05-02

fin : 2027-05-02

Date(s) :

2027-05-02

La traditionnelle foire annuelle se déroulera cette année le dimanche 2 mai. Ainsi, les Saint-Affricains pourront visiter la foire qui s’étendra du Boulevard de Verdun jusqu’aux environs du rond-point de la Gare.

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Boulevard de Verdun, Charles de Gaulle, République et Emile Borel Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

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English : May fair

The traditional annual fair will take place this year on Sunday, May 2. Saint-Affricains will be able to visit the fair, which will stretch from Boulevard de Verdun to around the Gare traffic circle.

L’événement Foire de Mai Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)