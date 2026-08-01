Informations pratiques

Saint-Affrique

Concert de Rock Electro Hip-Hop

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation au chapeau à votre convenance

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Venez découvrir le Concert de Sangue, une musique habitée de désirs lumineux face à la noirceur des jours à venir.

Dans cette chanson indé où les mots sortent des ronces, le trio accordéon synthés batterie signe un univers brûlant face aux ombres qui nous traversent. Rock, électro et hip-hop s’enlacent et s’opposent dans une danse de joie.

En live, leur poésie abrasive et leur ritournelle entêtante vous soulèvent et vous reposent à tour de rôle. .

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42 cafe@assolieudit.fr

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English :

Come discover the Concert de Sangue, music filled with radiant hopes in the face of the darkness of the days to come.

L’événement Concert de Rock Electro Hip-Hop Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)