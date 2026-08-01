Concert de Rock Electro Hip-Hop Saint-Affrique
vendredi 21 août 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Concert de Rock Electro Hip-Hop
5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Participation au chapeau à votre convenance
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Venez découvrir le Concert de Sangue, une musique habitée de désirs lumineux face à la noirceur des jours à venir.
Dans cette chanson indé où les mots sortent des ronces, le trio accordéon synthés batterie signe un univers brûlant face aux ombres qui nous traversent. Rock, électro et hip-hop s’enlacent et s’opposent dans une danse de joie.
En live, leur poésie abrasive et leur ritournelle entêtante vous soulèvent et vous reposent à tour de rôle. .
5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42 cafe@assolieudit.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover the Concert de Sangue, music filled with radiant hopes in the face of the darkness of the days to come.
L’événement Concert de Rock Electro Hip-Hop Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Affrique (Aveyron)
- Cinéma Nous L’Orchestre Saint-Affrique 5 août 2026
- Grande Braderie de l’été Saint-Affrique 6 août 2026
- Les Musicales du Marché Mickaël GABORIEAU Saint-Affrique 8 août 2026
- Yoga en famille Saint-Affrique 10 août 2026
- Cinéma Spider-Man Brand New Day Saint-Affrique 12 août 2026