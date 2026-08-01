Yoga en famille Saint-Affrique
lundi 10 août 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Yoga en famille
boulevard de Verdun Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit avec inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Partagez un moment de complicité et de bien-être avec votre enfant grâce à notre atelier de yoga, une expérience ludique et relaxante pour renforcer vos liens tout en douceur.
Venez partager un moment de complicité avec votre enfant (2-7 ans) lors d’un atelier yoga en famille au jardin public. Céline Bonhomme, éducatrice de jeunes enfants, et Betty, référente famille, vous guideront pendant 1h de bien-être et de douceur.
En cas de mauvais temps l’atelier aura lieu au centre social.
Atelier gratuit, sur inscription .
boulevard de Verdun Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19
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English :
Share a moment of closeness and well-being with your child through our yoga workshop—a fun and relaxing experience designed to gently strengthen your bond.
L’événement Yoga en famille Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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