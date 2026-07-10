Informations pratiques

Saint-Affrique

Les Musicales du Marché Mickaël GABORIEAU

2 Place de l’église Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

L’Association R.O.S.A. vous invite à un voyage sonore captivant en compagnie de Mickaël Gaborieau, venu tout droit de la célèbre Cathédrale Sainte-Anne d’Auray en Bretagne.

Fort d’une solide expérience auprès d’instruments historiques majeurs, cet organiste de renom offrira au public saint-affricain un moment de musique d’une grande profondeur expressive. Venez savourer 45 minutes de complicité artistique dans la fraîcheur de l’église. .

2 Place de l’église Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

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English :

The R.O.S.A. Association invites you %E0 on a captivating musical journey with Micka%EBl Gaborieau, who has come all the way from the famous Sainte-Anne d’Auray Cathedral in Brittany.

L’événement Les Musicales du Marché Mickaël GABORIEAU Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)