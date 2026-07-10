Informations pratiques

Saint-Affrique

Les Musicales du Marché Pierre BARTHEZ

2 Place de l’église Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La musique continue de résonner à Saint-Affrique à la fin de l’été ! Pour ce concert de fin août, découvrez l’univers de Pierre Barthez, éminent musicien officiant à la Cathédrale de Toulouse.

Son jeu précis et sa lecture inspirée des grandes œuvres du répertoire sublimeront à coup sûr le Grand Orgue de l’église. Un moment de partage culturel prestigieux et accessible à tous, parfait pour enrichir votre matinée. .

2 Place de l’église Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

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English :

The music continues to ring out in Saint-Affrique at the end of summer! For this late-August concert, discover the world of Pierre Barthez, a distinguished musician who performs at Toulouse Cathedral.

L’événement Les Musicales du Marché Pierre BARTHEZ Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)