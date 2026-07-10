Les Musicales du Marché Pierre BARTHEZ Saint-Affrique
samedi 22 août 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Les Musicales du Marché Pierre BARTHEZ
2 Place de l’église Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
La musique continue de résonner à Saint-Affrique à la fin de l’été ! Pour ce concert de fin août, découvrez l’univers de Pierre Barthez, éminent musicien officiant à la Cathédrale de Toulouse.
Son jeu précis et sa lecture inspirée des grandes œuvres du répertoire sublimeront à coup sûr le Grand Orgue de l’église. Un moment de partage culturel prestigieux et accessible à tous, parfait pour enrichir votre matinée. .
2 Place de l’église Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
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English :
The music continues to ring out in Saint-Affrique at the end of summer! For this late-August concert, discover the world of Pierre Barthez, a distinguished musician who performs at Toulouse Cathedral.
L’événement Les Musicales du Marché Pierre BARTHEZ Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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