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AGENDA · Saint-Affrique

Pique-nique partagé Saint-Affrique

jeudi 13 août 2026 · Saint-Affrique

Pique-nique partagé Saint-Affrique

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Adresse
Place de la Gare
Ville
12400 Saint-Affrique
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit Gratuit avec inscription

Saint-Affrique

Pique-nique partagé

Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit avec inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Le Centre social Le Quai propose un pique-nique partagé et convivial !
À partir de 11 h, les participants prépareront ensemble le repas lors d’un atelier cuisine. Au menu wraps garnis, salade à composer, fruits de saison et dessert, avec des ingrédients fournis par le Centre social.
Le pique-nique collectif débutera à 12 h.
L’atelier est gratuit et ouvert à tous, sur inscription   .

Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19 

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English :

The Le Quai Community Center is hosting a fun, community-style picnic!

L’événement Pique-nique partagé Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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