Informations pratiques

Saint-Affrique

Pique-nique partagé

Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit avec inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Le Centre social Le Quai propose un pique-nique partagé et convivial !

À partir de 11 h, les participants prépareront ensemble le repas lors d’un atelier cuisine. Au menu wraps garnis, salade à composer, fruits de saison et dessert, avec des ingrédients fournis par le Centre social.

Le pique-nique collectif débutera à 12 h.

L’atelier est gratuit et ouvert à tous, sur inscription .

Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Le Quai Community Center is hosting a fun, community-style picnic!

L’événement Pique-nique partagé Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)