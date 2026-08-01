Pique-nique partagé Saint-Affrique
jeudi 13 août 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Pique-nique partagé
Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit avec inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Le Centre social Le Quai propose un pique-nique partagé et convivial !
À partir de 11 h, les participants prépareront ensemble le repas lors d’un atelier cuisine. Au menu wraps garnis, salade à composer, fruits de saison et dessert, avec des ingrédients fournis par le Centre social.
Le pique-nique collectif débutera à 12 h.
L’atelier est gratuit et ouvert à tous, sur inscription .
Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19
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English :
The Le Quai Community Center is hosting a fun, community-style picnic!
L’événement Pique-nique partagé Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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