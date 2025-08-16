Rallye Régional du Pays Saint-Affricain Saint-Affrique
Rallye Régional du Pays Saint-Affricain Saint-Affrique samedi 22 août 2026.
Rallye Régional du Pays Saint-Affricain
Boulevard de Verdun Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Le 9ème Rallye du Pays Saint-Affricain fait son grand retour sur les routes du Sud-Aveyron ! Organisé par l’ASA Sud Aveyron et le Saint-Affrique Racing Team.
Nichée au cœur de l’Aveyron, Saint-Affrique sera le théâtre de l’évènement sportif de l’été. Avec prêt de 115 engagés en 2024, il offrira des paysages à couper le souffles avec son dénivelé important tout au long du parcours. .
Boulevard de Verdun Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
English :
The 9th Rallye du Pays Saint-Affricain is back on the roads of South Aveyron! Organized by ASA Sud Aveyron and the Saint-Affrique Racing Team.
German :
Die 9. Rallye du Pays Saint-Affricain kehrt auf die Straßen von Sud-Aveyron zurück! Organisiert wird sie von der ASA Sud Aveyron und dem Saint-Affrique Racing Team.
Italiano :
Il 9° Rallye du Pays Saint-Affricain torna sulle strade del Sud Aveyron! Organizzato da ASA Sud Aveyron e dalla Squadra Corse Saint-Affrique.
Espanol :
El 9º Rallye du Pays Saint-Affricain vuelve a las carreteras del sur del Aveyron Organizado por la ASA Sud Aveyron y la Escudería Saint-Affrique.
L’événement Rallye Régional du Pays Saint-Affricain Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-10-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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