Cinéma LES GENDARMES Saint-Affrique
mercredi 19 août 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Cinéma LES GENDARMES
Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-19
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-19 2026-08-20 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-25
Toute la brigade de gendarmerie de Charnay-Lès-Mâcon (71) se prépare à l’annuelle Grande Fête des Jardins.
Mais l’arrivée d’un jeune stagiaire désinvolte débarqué tout droit de la capitale et de deux voleurs de nains de jardin va venir bouleverser leur organisation bien huilée… .
Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10
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English :
The entire gendarmerie brigade in Charnay-lès-Mécon (71) is preparing for the annual Grande Fête des Jardins.
L’événement Cinéma LES GENDARMES Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-08-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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