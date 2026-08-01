La Ruée vers L’Art Saint-Affrique
samedi 15 août 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
La Ruée vers L’Art
boulevard de Verdun Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit sans inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Le temps d’une journée, circassiens, comédiens et musiciens détournent les rues et places de la ville pour en faire un chapiteau géant, d’où s’échappent pleurs et rires, éclats de joie et pas de danse. Bienvenue à toutes et tous à la Ruée vers l’Art
Les rues deviennent une piste aux étoiles, le centre-ville se pare de ses plus beaux habits, le public flâne de scènes en recoins et profite des terrasses de l’été. Un paysage quotidien prend une autre couleur, le temps d’un jour, le temps d’une émotion, ensemble au ras des trottoirs et sous les platanes.
Ouverture du festival à 14h30 au Jardin Public
> Buvette toute l’après-midi et restauration à partir de 19h45 au Jardin Public
Dans la pure tradition du théâtre de rue spectacles et concerts gratuits, participation libre au chapeau
Programme
14h30 Les amours de Gabrielle Cie Epopteia
Edith Godefroid
Les Amours de Gabrielle, ou ses déboires pour tomber amoureuse, un spectacle mêlant art clownesque, acrobatie et jonglerie.
Par le rire, le récit du périple que représente la quête de l’amour pour les minorités de genre.
16h El miraculo Cie Meiwenti
Rue de l’industrie, 1 heure
Jonathan Giboudeaux
El Miraculo aborde le handicap avec sincérité et humour, créant des ramifications avec des sujets universels tels que les réussites, les défaites, la survie, l’amour, la drogue, la bêtise, la sagesse, la vie…
17h Les baudrières Cie L’encordée
dans la cour de l’école Caussat, 45 minutes
Thaïs Barathieu, Lucie Muller, Justine Delolme
Les Baudrières, ou comment grimper grâce aux autres sans se marcher dessus.
Exaltées, elles se jettent volontiers dans l’inconnu, accrochées par la taille, liées par l’audace, portées par l’envie et l’amour de leurs compagnonnes de cordée.
18h15 La recomposition des mondes Cie Les philosophes barbares
au Jardin Public, déambulation 1 heure
Une (r)évolution est en cours. Imaginez un monde où l’opposition nature/culture serait abolie et où la pensée dominante pencherait du côté de l’animisme.
21h Surprise locale
au Jardin public
21h15 TucuTroupe
au Jardin public, 15 minutes
La Patrie n’est pas à vendre est un corps qui se multiplie en une multitude de corps. À une époque qui nous veut isolés, nous choisissons la rencontre. Alors que le monde nous entraîne vers l’indifférence et la violence, nous choisissons l’amour, le collectif et la meute. Car certaines hauteurs n’existent que lorsqu’elles sont bâties ensemble!
21h45 Flame Cie Les rois singes
au Jardin public, 30 minutes
Alain Fernandez
Un spectacle de feu original, mêlant jeu d’acteur, cirque et visuels enflammés, avec un virtuose de l’étincelle où les matières brutes et plastiques du feu se dévoilent dans une ambiance électro-rock pour tous les publics.
22h30 Concert Bataax
au Jardin public
Maxime Atger Saxophone, effets et looper Thibault Ragu Batterie
BATAAX est un projet musical innovant qui fusionne les univers du jazz, de la jungle, de la world et de la Techno.
Composé d’un duo saxophone-batterie, Max Atger & Thibault Ragu se distinguent par leur utilisation audacieuse de Looper et pédales d’effets en tous genres, permettant de construire des paysages sonores riches et dynamiques. .
boulevard de Verdun Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 34 40 polysons@gmail.com
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English :
For one day, circus performers, actors, and musicians transform the city’s streets and squares into a giant big top, from which bursts of laughter and tears, outbursts of joy and the sound of dancing feet. Welcome, everyone, to the Journey to Art
L’événement La Ruée vers L’Art Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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