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Grande Braderie de l’été Saint-Affrique

jeudi 6 août 2026 · Saint-Affrique

Grande Braderie de l’été Saint-Affrique

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Ville
12400 Saint-Affrique
Département
Aveyron
Tarif

Saint-Affrique

Grande Braderie de l’été

Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-06
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-06

La Grande Braderie de l’été fait son grand retour à Saint-Affrique !
Vos commerçants vous donnent rendez-vous pour trois jours de bonnes affaires !
Réductions Bons plans Découvertes et Animations
C’est le moment idéal pour compléter votre garde-robe d’été, anticiper la rentrée, vous faire plaisir…
ou simplement flâner dans les rues de Saint-Affrique à la recherche de la bonne affaire !
En profitant de la braderie, vous faites vivre le commerce de proximité et soutenez les commerçants qui animent notre centre-ville tout au long de l’année.   .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie  

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English :

The Summer Grand Sale is back in Saint-Affrique!

L’événement Grande Braderie de l’été Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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