Informations pratiques

Saint-Affrique

Grande Braderie de l’été

Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-06

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-06

La Grande Braderie de l’été fait son grand retour à Saint-Affrique !

Vos commerçants vous donnent rendez-vous pour trois jours de bonnes affaires !

Réductions Bons plans Découvertes et Animations

C’est le moment idéal pour compléter votre garde-robe d’été, anticiper la rentrée, vous faire plaisir…

ou simplement flâner dans les rues de Saint-Affrique à la recherche de la bonne affaire !

En profitant de la braderie, vous faites vivre le commerce de proximité et soutenez les commerçants qui animent notre centre-ville tout au long de l’année. .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

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English :

The Summer Grand Sale is back in Saint-Affrique!

L’événement Grande Braderie de l’été Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)