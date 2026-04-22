Cinéma Nous L’Orchestre Saint-Affrique
mercredi 5 août 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Cinéma Nous L’Orchestre
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-05
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-09 2026-08-10
Comment jouer ensemble sans se sentir disparaître dans la masse ? Comment cohabiter si longtemps sans que le groupe explose ?
Quel rôle joue vraiment le chef d’orchestre ? Pour la première fois, caméras et micros se faufilent parmi les 120 musiciens de l’Orchestre de Paris, à la Philharmonie, sous la baguette de leur jeune chef prodige, Klaus Mäkelä. Un film immersif au cœur de la musique en train de se faire ; au plus près de l’expérience des musiciens, de leurs émotions, de la beauté.
22 avril 2026 en salle | 1h 30min | Documentaire
De Philippe Béziat | Par Philippe Béziat
Avec Klaus Mäkelä .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
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English :
How can we play together without feeling like we’re getting lost in the crowd? How can we stay together for so long without the group falling apart?
L’événement Cinéma Nous L’Orchestre Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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