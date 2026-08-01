Concert d’Electronic Folk Saint-Affrique
mardi 4 août 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Concert d’Electronic Folk
5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Participation au chapeau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Venez nombreux au Concert de June Bug, electronic folk !
Concert de June Bug, electronic folk. On vagabonde quelque part entre les musiques bricolées de Tune Yards, les titres sombres de Billie Eilish, les mesures répétitives de Stereolab et la plume sensible de Kae Tempest. Sur scène, les fréquences électro qui parlent au ventre, la guitare lacérée, la lumière des synthés, les émotions exacerbées comme une réponse à la fureur du dehors. .
5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42 cafe@assolieudit.fr
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English :
Come out in large numbers for the June Bug concert—electronic folk!
L’événement Concert d’Electronic Folk Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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