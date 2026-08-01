Informations pratiques

Saint-Affrique

Cinéma Spider-Man Brand New Day

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-12

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-25

C’est un tout nouveau jour pour Peter Parker Dans un monde qui ne se souvient plus de lui, il poursuit sans relâche sa lutte contre la criminalité.

Mais le sentiment d’avoir été oublié par ses amis qui avancent désormais sans lui provoque un changement chez Peter qu’il n’est peut-être pas en mesure de contrôler. Et pourtant, c’est cette mutation qui pourrait être sa seule chance de s’opposer à un adversaire terrifiant, capable d’agir sans jamais être repéré et prêt à s’attaquer à la ville et à tous les proches de Spider-Man. Car si le monde ne se souvient plus de Peter Parker, lui ne l’a pas oublié…

29 juillet 2026 en salle | 2h 25min | Action, Aventure, Fantastique, Science Fiction

De Destin Daniel Cretton | Par Chris McKenna, Erik Sommers

Avec Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

It’s a whole new day for Peter Parker. In a world that no longer remembers him, he relentlessly continues his fight against crime.

L’événement Cinéma Spider-Man Brand New Day Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)