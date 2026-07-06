Informations pratiques

Saint-Affrique

Concert d’électronic Folk

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Venez profiter du concert de June Bug au Lieu-Dit !

On vagabonde quelque part entre les musiques bricolées de Tune Yards, les titres sombres de Billie Eilish, les mesures répétitives de Stereolab et la plume sensible de Kae Tempest. Sur scène, les fréquences électro qui parlent au ventre, la guitare lacérée, la lumière des synthés, les émotions exacerbées comme une réponse à la fureur du dehors. .

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42 cafe@assolieudit.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy June Bug’s concert at Le Lieu-Dit!

L’événement Concert d’électronic Folk Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)