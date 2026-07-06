Concert d’électronic Folk Saint-Affrique
mardi 4 août 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Concert d’électronic Folk
5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Participation au chapeau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Venez profiter du concert de June Bug au Lieu-Dit !
On vagabonde quelque part entre les musiques bricolées de Tune Yards, les titres sombres de Billie Eilish, les mesures répétitives de Stereolab et la plume sensible de Kae Tempest. Sur scène, les fréquences électro qui parlent au ventre, la guitare lacérée, la lumière des synthés, les émotions exacerbées comme une réponse à la fureur du dehors. .
5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42 cafe@assolieudit.fr
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English :
Come enjoy June Bug’s concert at Le Lieu-Dit!
L’événement Concert d’électronic Folk Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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