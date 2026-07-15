Les Musicales du Marché Isabelle LANGE Saint-Affrique
samedi 29 août 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Les Musicales du Marché Isabelle LANGE
2 Place de l’église Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Pour clore en beauté cette édition 2026 des Musicales du Marché, l’Association R.O.S.A. donne carte blanche à Isabelle Lange, organiste de la collégiale Saint-Jean de Pézenas.
Avec un programme de clôture brillant et festif, elle saura faire rayonner une dernière fois le Grand Orgue et laisser un souvenir impérissable aux auditeurs. Venez nombreux célébrer la fin de cette belle saison musicale ! .
2 Place de l’église Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
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English :
To bring the 2026 edition of the Musicales du Marché to a spectacular close, the R.O.S.A. Association is giving carte blanche to Isabelle Lange, organist at the Saint-Jean Collegiate Church in Pézenas.
L’événement Les Musicales du Marché Isabelle LANGE Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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