Informations pratiques

Saint-Affrique

Grand Prix de Boules-Lyonnaise

10 rue de la Pétanque Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Que le meilleur gagne ! Venez vibrer au rythme des carreaux et des tirs lors du Grand Prix de Sport Boules Lyonnaise de la Ville de Saint-Affrique.

L’entente Bouliste Saint-Affricaine vous propose le Grand Prix de la ville de Sport Boules-Lyonnaise à partir de 8h30.

Entrée Gratuite-Buvette .

10 rue de la Pétanque Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 37 21 entente-petanque@orange.fr

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English :

May the best player win! Come experience the excitement of the game as the balls roll and shots are fired at the City of Saint-Affrique’s Lyonnaise Boules Grand Prix.

L’événement Grand Prix de Boules-Lyonnaise Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)