Grand Prix de Boules-Lyonnaise Saint-Affrique
samedi 15 août 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Grand Prix de Boules-Lyonnaise
10 rue de la Pétanque Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Que le meilleur gagne ! Venez vibrer au rythme des carreaux et des tirs lors du Grand Prix de Sport Boules Lyonnaise de la Ville de Saint-Affrique.
L’entente Bouliste Saint-Affricaine vous propose le Grand Prix de la ville de Sport Boules-Lyonnaise à partir de 8h30.
Entrée Gratuite-Buvette .
10 rue de la Pétanque Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 37 21 entente-petanque@orange.fr
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English :
May the best player win! Come experience the excitement of the game as the balls roll and shots are fired at the City of Saint-Affrique’s Lyonnaise Boules Grand Prix.
L’événement Grand Prix de Boules-Lyonnaise Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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