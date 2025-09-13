Fest’Trail Causses & Rougier Saint-Affrique

Fest’Trail Causses & Rougier

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le Fest’Trail Causses & Rougier revient avec au programme un joli menu à déguster sur deux jours !

Notre volonté, à travers un événement éco-responsable, est de vous faire découvrir toute la richesse d’un territoire remarquable, au cœur du Parc Naturel des Grands Causses.

Tout d’abord nos paysages hors du commun, entre Causses et Rougier que nos quatre parcours vous permettront d’apprécier sans limite. Mais aussi le patrimoine régional, avec un départ au pied du château de Montaigut, dominant la vallée du Rougier du haut de son promontoire rocheux ou encore le passage au Rocher de Caylus, ancienne cité fortifiée des comtes d’autrefois. Enfin, le savoir-faire de nos producteurs locaux, dont les produits viendront garnir les ravitaillements ainsi que la table d’un repas bien mérité.

Samedi Le Prologue (8km 300d+)

Départ & arrivée Place de l’hôtel de ville, Saint-Affrique

Pour ce prologue, c’est le cœur de la Vilotte qui s’offre à vous avec un départ depuis la charmante place de l’hôtel de ville.

La course lancée, vous entamez rapidement l’ascension vers le Rocher de Caylus, vestige du château dominant la ville il y encore quelques siècles. Cette première étape franchie, le vallon vous apportera un peu de répit avant une dernière montée en lacets affectueusement surnommée l’Alpe d’Huez par les locaux. Au sommet, un superbe panorama vous attend, tandis qu’une crête technique et joueuse vous fera plonger vers la ligne d’arrivée. Plus d’infos et règlement en cliquant ici !

Dimanche La Draille > 15 KM – 500 D+

Départ Château de Montaigut, Gissac Arrivée Salle des fêtes, Saint-Affrique

Un condensé de tout ce qu’on peut trouver en trail, le tout sur une distance accessible !

C’est depuis la cour du Château de Montaigut que le départ est donné. Soyez vigilants sur le kilomètre 1, il faudra savoir se placer à l’approche de la première monté vers la croix del Pas. C’est technique et étroit, attention de ne pas se faire piéger d’entrée !

Au passage à la croix, virage à gauche avant de plonger vers Vendeloves. Six kilomètres à dévaler, c’est le moment idéal pour tenter un premier break sur vos adversaires du jour. Le juge de paix vous attend ensuite au kilomètre 8 avec une dernière bosse : 2km 350d+, gare à ceux qui en auront trop fait sur la première moitié de course ! Au sommet, vous trouverez un peu de réconfort avec une vue imprenable à 360° avant une dernière descente et une arrivée bien méritée. Plus d’infos et règlement en cliquant ici !

La Montaigut > 30 km 1350 D+

Départ Château de Montaigut, Gissac Arrivée Salle des fêtes, Saint-Affrique

C’est dans un cadre hors du commun que vous évoluerez, avec un départ au pied du légendaire Château de Montaigut.

Après un échauffement où chacun pourra s’imprégner de l’atmosphère particulière de ce lieu chargé d’histoire, il faudra légèrement batailler sur les premiers hectomètres de bitume pour se faire une place avant le premier monotrace ! Deux kilomètres d’ascension en guise d’échauffement, puis une belle traversée du plateau de la Loubière vous conduiront progressivement vers le village de Lapeyre et son pont vieux. Un petit ravito rafraichissant en bord de sorgues et ça repart ! Direction Vendeloves via une succession de monotraces bien joueurs.

A mi-parcours, vous trouverez le point de bascule de la course avec une belle bosse de 2km et 350D+. Au sommet, les plaines du Rougier en toile de fond vous tendent les bras. C’est l’heure de fouler les montagnettes ! Après ce passage, c’est le dernier gros morceau de la journée qui vous attend, avec une ascension caillouteuse vers les hauteurs de Saint-Affrique. L’occasion d’admirer encore une fois le Causse et ses alentours avant la descente finale. Plus d’infos et règlement en cliquant ici !

La Cardabelle > 50 km 2300 D+

Départ Château de Montaigut, Gissac Arrivée Salle des fêtes, Saint-Affrique

C’est au pied du château de Montaigut, surplombant la vallée du Rougier, que vous entamez votre périple. Quelques hectomètres de route, puis le sentier du plâtre, témoin de l’extraction du gypse d’autrefois, vous conduiront vers les contreforts de la Loubière. Une alternance de montées/descentes caillouteuses vous mènera alors jusqu’au village de Lapeyre.

Le petit monotrace longeant la rivière en direction de Versols vous offrira une parenthèse rafraîchissante avant de changer d’ambiance : direction le Causse… sec et rocailleux !

D’abord par la splendide vallée du Versolet, puis une ascension cassante vers les balcons d’Hermilix où vous pourrez profiter d’une vue imprenable. S’ensuit une descente technique vers le pont vieux de Lapeyre et son ravitaillement, puis un enchaînement de bosses avant de changer de décor, les deux pieds dans le Rougier. C’est alors une alternance de pistes ocres, de pierriers et de monotraces qui dicteront la fin de votre parcours sur les hauteurs de Vabres. La montée de Dourbiette sera le juge de paix ! C’est raide, technique, mais vous avez fait le plus dur… place à l’ultime plongée vers la ligne d’arrivée. Plus d’infos et règlement en cliquant ici ! .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 48 27 42 35 naturevents@outlook.com

English : Fest’Trail Causses & Rougier

The Fest’Trail Causses & Rougier features some memorable circuits for 2 days of pure sporting sensations!

German :

Der Fest’Trail Causses & Rougier kehrt zurück und auf dem Programm steht ein hübsches Menü, das an zwei Tagen verkostet werden kann!

Italiano :

Il Fest’Trail Causses & Rougier torna con un bel menu da gustare in due giorni!

Espanol : Fest’Trail Causses & Rougier

¡El Fest’Trail Causses & Rougier vuelve con un delicioso programa para disfrutar durante dos días!

L’événement Fest’Trail Causses & Rougier Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-11-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)