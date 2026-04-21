Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Stand up Saint-Affrique

Soirée Stand up Saint-Affrique

Soirée Stand up Saint-Affrique jeudi 7 mai 2026.

Adresse : 19 Boulevard de la République

Ville : 12400 Saint-Affrique

Département : Aveyron

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Tarif : 5 Tarif de base plein tarif Entrée

Saint-Affrique

Soirée Stand up

19 Boulevard de la République Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-07
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07

Rires garantis ce soir au Glass micro ouvert, punchlines affûtées et bonne humeur au rendez-vous !
Prochaine soirée stand up au Glass avec South Comedy !

Les reservations ouvrent le lundi 27 avril, les places sont limitées ! 5  .

19 Boulevard de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie   leglass12@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Laughter guaranteed tonight at Glass: open mike, sharp punchlines and good humor!

L’événement Soirée Stand up Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Saint-Affrique (Aveyron)