Soirée Stand up Saint-Affrique
Soirée Stand up Saint-Affrique jeudi 7 mai 2026.
Saint-Affrique
Soirée Stand up
19 Boulevard de la République Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-07
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Rires garantis ce soir au Glass micro ouvert, punchlines affûtées et bonne humeur au rendez-vous !
Prochaine soirée stand up au Glass avec South Comedy !
Les reservations ouvrent le lundi 27 avril, les places sont limitées ! 5 .
19 Boulevard de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie leglass12@gmail.com
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English :
Laughter guaranteed tonight at Glass: open mike, sharp punchlines and good humor!
L’événement Soirée Stand up Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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