Saint-Affrique

Soirée Stand up

19 Boulevard de la République Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Rires garantis ce soir au Glass micro ouvert, punchlines affûtées et bonne humeur au rendez-vous !

Prochaine soirée stand up au Glass avec South Comedy !

Les reservations ouvrent le lundi 27 avril, les places sont limitées ! 5 .

19 Boulevard de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie leglass12@gmail.com

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English :

Laughter guaranteed tonight at Glass: open mike, sharp punchlines and good humor!

L’événement Soirée Stand up Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)