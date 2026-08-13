Informations pratiques

Montpellier

CINÉMA JURASSIC PARK

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Un film de Steven Spielberg

En lien avec l’exposition La science à la rencontre des mondes perdus

Ne pas réveiller le chat qui dort — c’est ce que le milliardaire John Hammond aurait dû se rappeler avant de se lancer dans le clonage de dinosaures. C’est à partir d’une goutte de sang absorbée par un moustique fossilisé que John Hammond et son équipe ont réussi à faire renaître une dizaine d’espèces de dinosaures.

Entrée libre et gratuite, billetterie gratuite ouverte 2h avant.

Durée 122 minutes

Conseillé à partir de 12 ans .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

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English : CINÉMA JURASSIC PARK

A film by Steven Spielberg

L’événement CINÉMA JURASSIC PARK Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES