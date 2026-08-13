CINÉMA JURASSIC PARK Montpellier
samedi 31 octobre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CINÉMA JURASSIC PARK
Médiathèque Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Un film de Steven Spielberg
En lien avec l’exposition La science à la rencontre des mondes perdus
Ne pas réveiller le chat qui dort — c’est ce que le milliardaire John Hammond aurait dû se rappeler avant de se lancer dans le clonage de dinosaures. C’est à partir d’une goutte de sang absorbée par un moustique fossilisé que John Hammond et son équipe ont réussi à faire renaître une dizaine d’espèces de dinosaures.
Entrée libre et gratuite, billetterie gratuite ouverte 2h avant.
Durée 122 minutes
Conseillé à partir de 12 ans .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CINÉMA JURASSIC PARK
A film by Steven Spielberg
L’événement CINÉMA JURASSIC PARK Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- FOOTBALL MHSC VS PAU Montpellier 11 septembre 2026
- CONCERT DE RENTRÉE BRAHMS • TANAKA • MOZART Montpellier 11 septembre 2026
- FESTIVAL DE FILMS FULL DÔME Montpellier 11 septembre 2026
- CANDLELIGHT DISNEY CHANSONS D’AMOUR Montpellier 11 septembre 2026
- ZAR ELECTRIK + TEMENIK ELECTRIC Montpellier 12 septembre 2026