AGENDA · Bourdeaux
Cinéma La baleine et le musicien Salle des Fêtes Bourdeaux
mardi 22 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Bourdeaux
Informations pratiques
Bourdeaux
Cinéma La baleine et le musicien
Salle des Fêtes Route de Crest Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:30:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
film de Valentin Paoli 1h 23
.
Salle des Fêtes Route de Crest Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bibli-bourdeaux@wanadoo.fr
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English :
A film by Valentin Paoli, 1 hour 23 minutes
L’événement Cinéma La baleine et le musicien Bourdeaux a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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