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AGENDA · Bourdeaux

Cinéma La baleine et le musicien Salle des Fêtes Bourdeaux

mardi 22 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Bourdeaux

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
Route de Crest
Ville
26460 Bourdeaux
Département
Drôme
Tarif

Bourdeaux

Cinéma La baleine et le musicien

Salle des Fêtes Route de Crest Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:30:00
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22

film de Valentin Paoli 1h 23
  .

Salle des Fêtes Route de Crest Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   bibli-bourdeaux@wanadoo.fr

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English :

A film by Valentin Paoli, 1 hour 23 minutes

L’événement Cinéma La baleine et le musicien Bourdeaux a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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