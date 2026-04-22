Informations pratiques

Cussac

Cinéma La Bataille De GAULLE film 2 j’écris ton nom

Chapiteau de la Fontanelle Cussac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 20:30:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Synopsis Juin 1940 la France s’effondre et signe l’armistice. Dans le chaos, un général inconnu, Charles de Gaulle, s’échappe vers Londres pour refuser la capitulation. Sans armée ni appuis, il parie que la guerre n’est pas perdue, tandis que se lèvent peu à peu des résistants en Angleterre, en France et en Afrique. .

Chapiteau de la Fontanelle Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 94 35

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English : Cinéma La Bataille De GAULLE film 2 j’écris ton nom

L’événement Cinéma La Bataille De GAULLE film 2 j’écris ton nom Cussac a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Ouest Limousin