Saint-Affrique

Cinéma La Poupée

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-08

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-17

Rémi ne s’est jamais remis de sa dernière séparation. Depuis, il s’est mis en couple avec une poupée, c’est plus simple.

Elle s’appelle Audrey. Le jour où Patricia, une nouvelle collègue, arrive dans l’entreprise de Rémi, Audrey va mystérieusement prendre vie.

22 avril 2026 en salle | 1h 20min | Comédie, Romance

De Sophie Beaulieu | Par Sophie Beaulieu

Avec Vincent Macaigne, Zoé Marchal, Cécile de France .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

Rémi never got over his last separation. Since then, he?s paired up with a doll, which makes things easier.

L’événement Cinéma La Poupée Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)