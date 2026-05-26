Cinéma La Vénus électrique Bischwiller
Cinéma La Vénus électrique Bischwiller mercredi 10 juin 2026.
Bischwiller
Cinéma La Vénus électrique
31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-10 20:00:00
fin : 2026-06-10 22:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Paris, 1928. Depuis la mort de son épouse, le jeune peintre à succès Antoine Balestro n’arrive plus à créer. Un soir, en cherchant à entrer en contact avec elle lors d’une séance de spiritisme, il tombe sans le savoir sur Suzanne, une modeste foraine venue voler de quoi manger. Douée pour l’imposture, elle se retrouve embarquée dans une série de fausses séances orchestrées avec la complicité d’Armand, le galeriste d’Antoine. .
31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr
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English :
L’événement Cinéma La Vénus électrique Bischwiller a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison de la Culture de Bischwiller
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