Cinéma L’abandon Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize

mercredi 9 septembre 2026 · Place de la Liberté · Coulonges-sur-l'Autize

Informations pratiques

Coulonges-sur-l’Autize

Cinéma L’abandon

Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 20:30:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Séance cinéma.

Organisé par le comité des fêtes de Coulonges/L’Autize.

Ouverture de la billetterie 30 min avant. .

Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Cinéma L’abandon

L’événement Cinéma L’abandon Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-25 par CC Val de Gâtine