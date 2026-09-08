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Cinéma Laruns Fjord VOSTFR Rue de la Gare Laruns

mardi 8 septembre 2026 · Rue de la Gare · Laruns

Cinéma Laruns Fjord VOSTFR Rue de la Gare Laruns

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
mardi 8 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue de la Gare
Adresse
Cinéma Louis Jouvet
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
4 4 6.5 Tarif de base plein tarif

Laruns

Cinéma Laruns Fjord VOSTFR

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 20:30:00
fin : 2026-09-08

Date(s) :
2026-09-08

2h 26min | Drame
De Cristian Mungiu | Par Cristian Mungiu
Avec Sebastian Stan, Renate Reinsve, Lisa Carlehed

Les Gheorghiu, un couple roumano-norvégien très pieux, s’installent dans un village au bout d’un fjord où ils se lient rapidement d’amitié avec leurs voisins, les Halberg. Les enfants des deux familles deviennent très proches, malgré des éducations différentes. Lorsque le corps enseignant découvre des ecchymoses sur le corps d’Elia, l’aînée des enfants Gheorghiu, la communauté se demande si l’éducation traditionnelle que les enfants Gheorghiu reçoivent de leurs parents pourrait en être la cause.

Film en VOSTFR   .

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns Fjord VOSTFR

L’événement Cinéma Laruns Fjord VOSTFR Laruns a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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