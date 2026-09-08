Cinéma Laruns Fjord VOSTFR Rue de la Gare Laruns

Informations pratiques

Laruns

Cinéma Laruns Fjord VOSTFR

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 20:30:00

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-09-08

2h 26min | Drame

De Cristian Mungiu | Par Cristian Mungiu

Avec Sebastian Stan, Renate Reinsve, Lisa Carlehed

Les Gheorghiu, un couple roumano-norvégien très pieux, s’installent dans un village au bout d’un fjord où ils se lient rapidement d’amitié avec leurs voisins, les Halberg. Les enfants des deux familles deviennent très proches, malgré des éducations différentes. Lorsque le corps enseignant découvre des ecchymoses sur le corps d’Elia, l’aînée des enfants Gheorghiu, la communauté se demande si l’éducation traditionnelle que les enfants Gheorghiu reçoivent de leurs parents pourrait en être la cause.

Film en VOSTFR .

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns Fjord VOSTFR

L’événement Cinéma Laruns Fjord VOSTFR Laruns a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées