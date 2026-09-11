Informations pratiques

Laruns

Cinéma Laruns Les héros du Louvre

Rue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

1h 45min | Drame, Historique

De Élie Chouraqui | Par Élie Chouraqui

Avec Kad Merad, Marie Gillain, Fantine Guyotv

Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate et que l’invasion allemande est imminente, Babi Maklouf, gardien de nuit au Musée du Louvre, se voit confier la tâche de transporter certains de ses trésors hors de Paris. C’est le début d’une aventure familiale épique et dangereuse à travers la France occupée, liant à jamais le destin de ces œuvres à la famille Maklouf.v .

Rue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns Les héros du Louvre

L’événement Cinéma Laruns Les héros du Louvre Laruns a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées