Cinéma Laruns Les héros du Louvre Laruns
vendredi 11 septembre 2026 · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Cinéma Laruns Les héros du Louvre
Rue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
1h 45min | Drame, Historique
De Élie Chouraqui | Par Élie Chouraqui
Avec Kad Merad, Marie Gillain, Fantine Guyotv
Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate et que l’invasion allemande est imminente, Babi Maklouf, gardien de nuit au Musée du Louvre, se voit confier la tâche de transporter certains de ses trésors hors de Paris. C’est le début d’une aventure familiale épique et dangereuse à travers la France occupée, liant à jamais le destin de ces œuvres à la famille Maklouf.v .
Rue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns Les héros du Louvre
L’événement Cinéma Laruns Les héros du Louvre Laruns a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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