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Cinéma Laruns Les héros du Louvre Laruns

vendredi 11 septembre 2026 · Laruns

Cinéma Laruns Les héros du Louvre Laruns

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Rue de la Gare
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
4 4 6.5 Tarif de base plein tarif

Laruns

Cinéma Laruns Les héros du Louvre

Rue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

1h 45min | Drame, Historique
De Élie Chouraqui | Par Élie Chouraqui
Avec Kad Merad, Marie Gillain, Fantine Guyotv

Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate et que l’invasion allemande est imminente, Babi Maklouf, gardien de nuit au Musée du Louvre, se voit confier la tâche de transporter certains de ses trésors hors de Paris. C’est le début d’une aventure familiale épique et dangereuse à travers la France occupée, liant à jamais le destin de ces œuvres à la famille Maklouf.v   .

Rue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns Les héros du Louvre

L’événement Cinéma Laruns Les héros du Louvre Laruns a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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