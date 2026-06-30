Cinéma Laruns Nouveaux copains à Puffin Rock Rue de la Gare Laruns

Informations pratiques

Laruns

Cinéma Laruns Nouveaux copains à Puffin Rock

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

1h 19min | Animation, Famille

De Jeremy Purcell | Par Sara Daddy

Avec Chris O’Dowd, Amy Huberman, Eva Whittaker

Tout public

De jour comme de nuit, la vie s’écoule paisiblement pour les habitants de Puffin Rock. L’arrivée d’un vol de macareux chassés de leur île par une tempête, réjouit la colonie de la jeune Oona qui les accueille à bras ouverts c’est l’occasion de rencontrer de nouveaux compagnons de jeu. C’est alors que l’un des oeufs disparait dans d’étranges circonstances. Accompagnée de tous ses amis, cette dernière entame une course contre la montre pour le retrouver avant qu’une grande tempête frappe l’archipel. La solidarité prouvera encore une fois que l’union fait la force et la vie pourra ainsi continuer sur la petite île dans une douce harmonie. .

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns Nouveaux copains à Puffin Rock

L’événement Cinéma Laruns Nouveaux copains à Puffin Rock Laruns a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées