Cinéma Laruns Toy Story 5 Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns Toy Story 5 Rue de la Gare Laruns jeudi 9 juillet 2026.
Laruns
Cinéma Laruns Toy Story 5
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 16:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
1h 42min | Animation, Aventure, Comédie, Famille
De Andrew Stanton, McKenna Harris
Avec Jean-Philippe Puymartin, Tom Hanks, Richard Darboi
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique ! .
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns Toy Story 5
L’événement Cinéma Laruns Toy Story 5 Laruns a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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