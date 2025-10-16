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Cinéma Laruns Toy Story 5 Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Toy Story 5 Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Toy Story 5 Rue de la Gare Laruns jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
Rue de la Gare
Adresse
CInéma Louis Jouvet
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif

Laruns

Cinéma Laruns Toy Story 5

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 16:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

1h 42min | Animation, Aventure, Comédie, Famille
De Andrew Stanton, McKenna Harris
Avec Jean-Philippe Puymartin, Tom Hanks, Richard Darboi

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !   .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns Toy Story 5

L’événement Cinéma Laruns Toy Story 5 Laruns a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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