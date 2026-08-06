Informations pratiques

Montpellier

CINÉMA LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

L

Amphithéâtre

Domaine départemental Pierresvives

Montpellier

Le chien jaune de Mongolie

Film de Byambasuren Davaa

Durée 93 minutes

À partir de 7 ans

Dans la steppe de Mongolie, une fillette de six ans, Nansa, découvre un chien errant dans une grotte. Elle l’adopte et le baptise Tatoué. Mais son père, éleveur nomade s’oppose à ce que ce chien mystérieux reste auprès de la famille, craignant qu’il ait été en contact avec les loups et menace leur troupeau. La fillette s’obstine en cachant son nouvel ami. Inspiré d’un conte mongol, ce film poétique entre documentaire et fiction invite à une réflexion sur le sens de la vie. C’est le premier film mongol ayant connu un succès international.

Billetterie gratuite ouverte 2h avant la séance

Projection en lien avec l’exposition Chemins de traverse présentée sur le balcon du 10 novembre au 5 décembre 2026. .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00

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English :

L’événement CINÉMA LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-06 par 34 PIERRESVIVES