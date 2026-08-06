CINÉMA LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE Montpellier
samedi 28 novembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CINÉMA LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
L
Amphithéâtre
Domaine départemental Pierresvives
Montpellier
Le chien jaune de Mongolie
Film de Byambasuren Davaa
Durée 93 minutes
À partir de 7 ans
Dans la steppe de Mongolie, une fillette de six ans, Nansa, découvre un chien errant dans une grotte. Elle l’adopte et le baptise Tatoué. Mais son père, éleveur nomade s’oppose à ce que ce chien mystérieux reste auprès de la famille, craignant qu’il ait été en contact avec les loups et menace leur troupeau. La fillette s’obstine en cachant son nouvel ami. Inspiré d’un conte mongol, ce film poétique entre documentaire et fiction invite à une réflexion sur le sens de la vie. C’est le premier film mongol ayant connu un succès international.
Billetterie gratuite ouverte 2h avant la séance
Projection en lien avec l’exposition Chemins de traverse présentée sur le balcon du 10 novembre au 5 décembre 2026. .
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00
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English :
L’événement CINÉMA LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-06 par 34 PIERRESVIVES
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