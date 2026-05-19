Cinéma Le Diable s’habille en Prada 2 Salle polyvalente Vallon-en-Sully

Vallon-en-Sully

Cinéma Le Diable s’habille en Prada 2

Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 15:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Film de David Frankel avec Meryl Streep, Anna Hataway, Emily Blunt.

.

Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film by David Frankel with Meryl Streep, Anna Hataway, Emily Blunt.

L’événement Cinéma Le Diable s’habille en Prada 2 Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2026-05-19 par Montluçon Tourisme