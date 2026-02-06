Cinéma Les Templiers Orphelin Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers Orphelin Place du Temple Montélimar mercredi 18 mars 2026.
Cinéma Les Templiers Orphelin
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-18
Orphelin
2h13 vost
Compétition Mostra de Venise 2025
Réalisé par László Nemes
Avec Bojtorján Barabas, Andrea Waskovics, Grégory Gadebois
Hongrie drame
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Orphan
2h13 ? vost
Competition ? Venice Mostra 2025
Directed by László Nemes
Starring Bojtorján Barabas, Andrea Waskovics, Grégory Gadebois
Hungary drama
L’événement Cinéma Les Templiers Orphelin Montélimar a été mis à jour le 2026-02-04 par Montélimar Tourisme Agglomération