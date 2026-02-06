Cinéma Les Templiers Orphelin Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Orphelin

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-18

Orphelin

2h13 vost



Compétition Mostra de Venise 2025



Réalisé par László Nemes

Avec Bojtorján Barabas, Andrea Waskovics, Grégory Gadebois

Hongrie drame

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Orphan

2h13 ? vost



Competition ? Venice Mostra 2025



Directed by László Nemes

Starring Bojtorján Barabas, Andrea Waskovics, Grégory Gadebois

Hungary drama

L’événement Cinéma Les Templiers Orphelin Montélimar a été mis à jour le 2026-02-04 par Montélimar Tourisme Agglomération