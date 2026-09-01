Cinéma L’objet du délit Lauterbourg
samedi 12 septembre 2026 · Lauterbourg
Informations pratiques
Lauterbourg
Cinéma L’objet du délit
4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Dans les coulisses d’une ambitieuse production de l’opéra Les Noces de Figaro , les tensions montent lorsqu’une accusation d’agression sexuelle éclate, mettant en péril la production et forçant chacun à prendre position. Les conflits d’opinion et de génération se font jour, et comme toujours chez Agnès Jaoui, le rire n’est jamais loin du drame.
Comédie dramatique, de Agnès Jaoui avec Avec Agnès Jaoui, Daniel Auteuil, Eye Haïdara ..
Dans les coulisses d’une ambitieuse production de l’opéra Les Noces de Figaro , les tensions montent lorsqu’une accusation d’agression sexuelle éclate, mettant en péril la production et forçant chacun à prendre position. Les conflits d’opinion et de génération se font jour, et comme toujours chez Agnès Jaoui, le rire n’est jamais loin du drame. .
4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 80 28
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English :
Behind the scenes of an ambitious production of the opera *The Marriage of Figaro*, tensions rise when an allegation of sexual assault comes to light, jeopardizing the production and forcing everyone to take a stand. Conflicts of opinion and generational divides come to the surface, and as always in Agnès Jaoui’s work, laughter is never far from the drama.
L’événement Cinéma L’objet du délit Lauterbourg a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg
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