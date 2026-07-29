Cinéma Lux cycle d’été science fiction Cadillac-sur-Garonne
mercredi 29 juillet 2026 · Cadillac-sur-Garonne
Informations pratiques
Cadillac-sur-Garonne
Cinéma Lux cycle d’été science fiction
Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-14 2026-08-29
Le cinéma propose trois projections d’animés japonais majeurs restaurés en 4K , chacun explorant un futur dystopique. Chaque séance est enrichie d’une démonstration jouable d’un jeu vidéo aux thèmes similaires:
– 29 Juillet (14h30) Ghost in the Shell Enquête cyberpunk sur un virus piratant les esprits. Jeu Citizen Sleeper (JDR dans une station spatiale). Séance du film augmentée par la démonstration jouable en salle du jeu vidéo Citizen Sleeper.
– 14 Août (14h30) Cowboy Bebop Chasse aux terroristes bactériologiques sur Mars. Jeu Devil Blade Reboot (shoot ’em up rétro-moderne).
Séance du film augmentée par la démonstration en salle du jeu vidéo Devil Blade Reboot
– 29 Août (14h30) Metropolis Coexistence sous tension entre humains et robots. Jeu Stray (exploration féline d’une cité robotique) Séance du film augmentée par la démonstration en salle du jeu vidéo Stray. .
Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 13 13 lecinelux@wanadoo.fr
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English : Cinéma Lux cycle d’été science fiction
L’événement Cinéma Lux cycle d’été science fiction Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-21 par La Gironde du Sud
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