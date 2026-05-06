Cinéma Michael Saint-Affrique
Cinéma Michael Saint-Affrique vendredi 8 mai 2026.
Saint-Affrique
Cinéma Michael
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-08
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-19
Michael dresse le portrait cinématographique de la vie de l’un des artistes les plus influents de notre époque.
Le film raconte l’histoire de Michael Jackson au-delà de la musique, depuis la découverte d’un talent hors du commun en tant que leader des Jackson Five, jusqu’à l’artiste visionnaire dont l’ambition créative a alimenté une quête incessante pour devenir le plus grand artiste au monde.
Mettant en lumière sa vie hors scène et ses performances les plus emblématiques de ses débuts en solo, le film offre au public une place au premier rang pour découvrir Michael Jackson comme jamais auparavant. C’est ici que son histoire commence.
22 avril 2026 en salle | 2h 08min | Biopic, Drame, Musical
De Antoine Fuqua| Par John Logan
Avec Jaafar Jackson, Colman Domingo, Nia Long .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
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English :
Michael paints a cinematic portrait of the life of one of the most influential artists of our time.
L’événement Cinéma Michael Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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