Cinéma plein air au camping des Roussilles Camping Les Roussilles Saint-Sylvestre
vendredi 7 août 2026 · Camping Les Roussilles · Saint-Sylvestre
Informations pratiques
Saint-Sylvestre
Cinéma plein air au camping des Roussilles
Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Vivez la magie du cinéma sous les étoiles ! Venez nombreux au cinéma en plein air du Camping des Roussilles pour partager une soirée inoubliable en famille ou entre amis. Installez-vous, profitez de l’ambiance… et laissez la magie du grand écran opérer ! .
Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 46 47 55 49 info@lesroussilles.nl
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English : Cinéma plein air au camping des Roussilles
L’événement Cinéma plein air au camping des Roussilles Saint-Sylvestre a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Monts du Limousin
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