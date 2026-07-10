Karaoké au camping des Roussilles Camping Les Roussilles Saint-Sylvestre

Informations pratiques

Saint-Sylvestre

Karaoké au camping des Roussilles

Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Venez participer au karaoké organisé par le Camping des Roussilles ! Que vous soyez chanteur confirmé ou amateur de bonne humeur, rejoignez nous pour une soirée conviviale placée sous le signe de la musique et du partage. En solo, en duo ou entre amis, prenez le micro et faites le show ! Une ambiance chaleureuse vous attend. .

Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 46 47 55 49 info@lesroussilles.nl

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English : Karaoké au camping des Roussilles

L’événement Karaoké au camping des Roussilles Saint-Sylvestre a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Monts du Limousin