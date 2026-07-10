Tournoi de pétanque et BBQ au camping des Roussilles Camping Les Roussilles Saint-Sylvestre

Informations pratiques

Saint-Sylvestre

Tournoi de pétanque et BBQ au camping des Roussilles

Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Sortez les boules et préparez les papilles ! Venez nombreux au tournoi de pétanque du Camping des Roussilles, suivi d’un délicieux BBQ convivial. Entre défis, rires et bonne humeur, profitez d’un moment fun à partager en famille ou entre amis. À vos marques, prêts… tirez ! .

Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 46 47 55 49 info@lesroussilles.nl

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English : Tournoi de pétanque et BBQ au camping des Roussilles

L’événement Tournoi de pétanque et BBQ au camping des Roussilles Saint-Sylvestre a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Monts du Limousin