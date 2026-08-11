UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Poët-Laval

Cinéma plein air Le Clan Le Poët-Laval

mercredi 12 août 2026 · Le Poët-Laval

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Cour des commandeurs, vieux village
Ville
26160 Le Poët-Laval
Département
Drôme
Tarif
5 5 5

Le Poët-Laval

Cinéma plein air Le Clan

Cour des commandeurs, vieux village Le Poët-Laval Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

1h 32min | ComédieDe Eric Fraticelli
Par Eric Fraticelli Avec Eric Fraticelli, Denis Braccini, Philippe Corti
  .

Cour des commandeurs, vieux village Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 47 38 12 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1 hr 32 min | Comedy by Eric Fraticelli
By Eric Fraticelli; Starring Eric Fraticelli, Denis Braccini, and Philippe Corti

L’événement Cinéma plein air Le Clan Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

À voir aussi à Le Poët-Laval (Drôme)