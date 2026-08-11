Cinéma plein air Le Clan Le Poët-Laval
mercredi 12 août 2026 · Le Poët-Laval
Informations pratiques
Le Poët-Laval
Cinéma plein air Le Clan
Cour des commandeurs, vieux village Le Poët-Laval Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
1h 32min | ComédieDe Eric Fraticelli
Par Eric Fraticelli Avec Eric Fraticelli, Denis Braccini, Philippe Corti
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Cour des commandeurs, vieux village Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 47 38 12
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English :
1 hr 32 min | Comedy by Eric Fraticelli
By Eric Fraticelli; Starring Eric Fraticelli, Denis Braccini, and Philippe Corti
L’événement Cinéma plein air Le Clan Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux