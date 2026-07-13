Le Malade Imaginaire Mirandolina et Cie Le Poët-Laval
mardi 11 août 2026 · Le Poët-Laval
Informations pratiques
Le Poët-Laval
Le Malade Imaginaire Mirandolina et Cie
Place André Pernet Le Poët-Laval Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Food truck Déclic et des Claps (réservation 07 67 87 12 80)
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Place André Pernet Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 30 64 46 mirandolina.cie@gmail.com
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English :
D%E9clic et des Claps food truck (reservations: 07 67 87 12 80)
L’événement Le Malade Imaginaire Mirandolina et Cie Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux