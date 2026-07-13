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AGENDA · Le Poët-Laval

Le Malade Imaginaire Mirandolina et Cie Le Poët-Laval

mardi 11 août 2026 · Le Poët-Laval

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place André Pernet
Ville
26160 Le Poët-Laval
Département
Drôme
Tarif
15 15 15

Le Poët-Laval

Le Malade Imaginaire Mirandolina et Cie

Place André Pernet Le Poët-Laval Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Food truck Déclic et des Claps (réservation 07 67 87 12 80)
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Place André Pernet Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 30 64 46  mirandolina.cie@gmail.com

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English :

D%E9clic et des Claps food truck (reservations: 07 67 87 12 80)

L’événement Le Malade Imaginaire Mirandolina et Cie Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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