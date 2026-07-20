UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Poët-Laval

Festival Classic Au Jazz, Duo Voyageur Amphithéâtre Le Poët-Laval

mercredi 12 août 2026 · Amphithéâtre · Le Poët-Laval

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Amphithéâtre
Adresse
Amphithéâtre du Centre d'Art ( vieux village)
Ville
26160 Le Poët-Laval
Département
Drôme
Tarif
20

Le Poët-Laval

Festival Classic Au Jazz, Duo Voyageur

Amphithéâtre Amphithéâtre du Centre d’Art ( vieux village) Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12 20:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Yardani Torrès-Maiani, Violon
Guillaume Leroy Accordéon, Alto
C’est un périple original à travers les styles et les époques, les styles et allant de la musique baroque en passant par la musique romantique jusqu’à la musique populaire
  .

Amphithéâtre Amphithéâtre du Centre d’Art ( vieux village) Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 93 95  classicarpa26@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Yardani Torrés-Maiani, Violin
Guillaume Leroy: Accordion, Viola
This is an original quartet that spans styles and eras, ranging from Baroque music through Romantic music to popular music.

L’événement Festival Classic Au Jazz, Duo Voyageur Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

À voir aussi à Le Poët-Laval (Drôme)