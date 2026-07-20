Festival Classic Au Jazz, Duo Voyageur Amphithéâtre Le Poët-Laval

Informations pratiques

Le Poët-Laval

Festival Classic Au Jazz, Duo Voyageur

Amphithéâtre Amphithéâtre du Centre d’Art ( vieux village) Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:30:00

fin : 2026-08-12 20:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Yardani Torrès-Maiani, Violon

Guillaume Leroy Accordéon, Alto

C’est un périple original à travers les styles et les époques, les styles et allant de la musique baroque en passant par la musique romantique jusqu’à la musique populaire

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Amphithéâtre Amphithéâtre du Centre d’Art ( vieux village) Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 93 95 classicarpa26@orange.fr

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English :

Yardani Torrés-Maiani, Violin

Guillaume Leroy: Accordion, Viola

This is an original quartet that spans styles and eras, ranging from Baroque music through Romantic music to popular music.

L’événement Festival Classic Au Jazz, Duo Voyageur Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux