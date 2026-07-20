Festival Classic Au Jazz, Duo Voyageur Amphithéâtre Le Poët-Laval
mercredi 12 août 2026 · Amphithéâtre · Le Poët-Laval
Informations pratiques
Le Poët-Laval
Festival Classic Au Jazz, Duo Voyageur
Amphithéâtre Amphithéâtre du Centre d’Art ( vieux village) Le Poët-Laval Drôme
Tarif : – – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12 20:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Yardani Torrès-Maiani, Violon
Guillaume Leroy Accordéon, Alto
C’est un périple original à travers les styles et les époques, les styles et allant de la musique baroque en passant par la musique romantique jusqu’à la musique populaire
.
Amphithéâtre Amphithéâtre du Centre d’Art ( vieux village) Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 93 95 classicarpa26@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Yardani Torrés-Maiani, Violin
Guillaume Leroy: Accordion, Viola
This is an original quartet that spans styles and eras, ranging from Baroque music through Romantic music to popular music.
L’événement Festival Classic Au Jazz, Duo Voyageur Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à Le Poët-Laval (Drôme)
- Festival Petits Pieds dans la Paille 2026 Brasserie La Vieille Mûle, 25A chemin des Ramières Le Poët-Laval 4 août 2026
- Festival Petits Pieds dans la Paille Brasserie La Vieille Mule Le Poët-Laval 4 août 2026
- Festival Classic Au Jazz, Musique Française Centre d’art Yvon Morin Le Poët-Laval 7 août 2026
- Festival Classic Au Jazz,Jazz Session Centre d’Art Yvon Morin Le Poët-Laval 8 août 2026
- Le Malade Imaginaire Mirandolina et Cie Le Poët-Laval 11 août 2026