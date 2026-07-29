Festival Classic Au Jazz, Musique Française Centre d’art Yvon Morin Le Poët-Laval
vendredi 7 août 2026 · Centre d'art Yvon Morin · Le Poët-Laval
Informations pratiques
Le Poët-Laval
Festival Classic Au Jazz, Musique Française
Centre d’art Yvon Morin Auditorium Le Poët-Laval Drôme
Tarif : – – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07 21:45:00
Date(s) :
2026-08-07
Trio de Maurice Ravel , Shéhérazade.
Ernest Chausson, Jules Massenet, Gabriel Fauré, Mélodies…
Une belle soirée consacrée à la musique Française
.
Centre d’art Yvon Morin Auditorium Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 93 95 classicarpa26@orange.fr
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English :
Maurice Ravel’s Trio, *Shéhérazade*.
Ernest Chausson, Jules Massenet, Gabriel Fauré: *Mélodies*?
A wonderful evening dedicated to French music
L’événement Festival Classic Au Jazz, Musique Française Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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