Festival Classic Au Jazz, Musique Française Centre d’art Yvon Morin Le Poët-Laval

Informations pratiques

Le Poët-Laval

Festival Classic Au Jazz, Musique Française

Centre d’art Yvon Morin Auditorium Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07 21:45:00

Date(s) :

2026-08-07

Trio de Maurice Ravel , Shéhérazade.

Ernest Chausson, Jules Massenet, Gabriel Fauré, Mélodies…

Une belle soirée consacrée à la musique Française

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Centre d’art Yvon Morin Auditorium Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 93 95 classicarpa26@orange.fr

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English :

Maurice Ravel’s Trio, *Shéhérazade*.

Ernest Chausson, Jules Massenet, Gabriel Fauré: *Mélodies*?

A wonderful evening dedicated to French music

L’événement Festival Classic Au Jazz, Musique Française Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux