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AGENDA · Le Poët-Laval

Festival Classic Au Jazz, Musique Française Centre d’art Yvon Morin Le Poët-Laval

vendredi 7 août 2026 · Centre d'art Yvon Morin · Le Poët-Laval

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Centre d'art Yvon Morin
Adresse
Auditorium
Ville
26160 Le Poët-Laval
Département
Drôme
Tarif
10

Le Poët-Laval

Festival Classic Au Jazz, Musique Française

Centre d’art Yvon Morin Auditorium Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07 21:45:00

Date(s) :
2026-08-07

Trio de Maurice Ravel , Shéhérazade.
Ernest Chausson, Jules Massenet, Gabriel Fauré, Mélodies…
Une belle soirée consacrée à la musique Française
  .

Centre d’art Yvon Morin Auditorium Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 93 95  classicarpa26@orange.fr

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English :

Maurice Ravel’s Trio, *Shéhérazade*.
Ernest Chausson, Jules Massenet, Gabriel Fauré: *Mélodies*?
A wonderful evening dedicated to French music

L’événement Festival Classic Au Jazz, Musique Française Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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